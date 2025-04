Deputado Cirone Deiró anuncia implantação do Centro de Excelência do Café no Ifro de Cacoal com investimento de R$ 1,5 milhão

O Instituto Federal de Rondônia (Ifro) – Campus Cacoal – receberá um investimento de R$ 1,5 milhão para a implantação do Centro de Excelência do Café. Os recursos foram solicitados pelo deputado Cirone Deiró e viabilizados pela deputada federal Cristiane Lopes. O anúncio foi feito nesta semana pelo deputado Cirone, acompanhado do reitor do Ifro, professor Moisés José Rosa Souza, e do diretor do campus de Cacoal, professor Adilson Miranda de Almeida.



Na avaliação do professor e diretor Adilson Almeida, a iniciativa consolida o café como carro-chefe do campus, estratégia definida desde 2015, durante um Colégio de Dirigentes (Codir) realizado em Colorado do Oeste. O reitor Moisés Souza agradeceu a deputada Cristiane Lopes pela liberação dos recursos e destacou a importância da parceria entre o deputado Cirone e a deputada para a implantação desse importante projeto. "Esse centro será um marco para a excelência na cafeicultura rondoniense", afirmou.



Já o diretor Adilson Almeida ressaltou que o projeto fortalecerá a formação dos alunos do campus de Cacoal, em especial dos cursos como Agropecuária, Agroecologia e Tecnólogo em Agronegócio. "A cafeicultura é um dos pilares da economia rondoniense, e precisamos preparar profissionais qualificados para esse mercado", disse.



O novo centro complementa outras iniciativas a exemplo do Laboratório de Análise Física e Sensorial do Café já existente no local, fruto de uma parceria intermediada por Cirone entre o Governo do Estado e o Ifro. Além do Laboratório de Solos, resultado da parceria do Ifro, com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial- ABDI. Segundo o deputado Cirone, essa parceria da ABDI com o município de Cacoal, especialmente com o IFRO nasceu ainda em 2019, quando ele era vice-prefeito de Cacoal.



Cirone Deiró lembrou que a implantação do centro é mais uma etapa de um trabalho que vem sendo desenvolvido há anos. Ainda quando foi vice-prefeito de Cacoal, ele apoiou a criação da Indicação Geográfica "Cafés Matas de Rondônia", que além de Cacoal, engloba Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Alvorada, Castanheiras, Espigão, Ministro Andreazza, Nova Brasilândia, Novo Horizonte, Rolim de Moura, Santa Luzia, São Felipe, São Miguel do Guaporé, Seringueiras e Primavera de Rondônia.



"A Indicação Geográfica trouxe reconhecimento e valorização para o café produzido na região, abrindo novas oportunidades para os produtores", afirmou o deputado. O projeto contou com a colaboração de entidades como a ABDI, Embrapa e Emater, consolidando Rondônia como um polo de qualidade na produção cafeeira. Cirone afirmou que com o novo Centro de Excelência, no Ifro Campus Cacoal, vai consolidar o Ifro da Capital do Café como referência na pesquisa, formação e inovação na cadeia produtiva da cafeicultura, impulsionando ainda mais a economia rondoniense.



Texto: Edna Okabayashi | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar