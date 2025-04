Debate sobre transporte na hidrovia do Madeira será promovido pela deputada Cláudia de Jesus

Com o objetivo de debater a logística e a segregação do transporte de cargas na hidrovia do Madeira, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) apresentou requerimento solicitando a realização de uma reunião da Comissão de Agropecuária e Política Rural da Assembleia Legislativa. O encontro está marcado para esta terça-feira (15), às 14h, no Plenarinho II, e contará com a participação de autoridades públicas, entidades representativas e empresas do setor.



A iniciativa da parlamentar surge diante dos graves problemas enfrentados pelo setor de transporte de grãos em Rondônia, que vem sofrendo com atrasos e congestionamentos nos portos de Porto Velho. De acordo com reportagens recentes, mais de mil caminhões aguardam por semanas em Candeias do Jamari para descarregar, reflexo da falta de estrutura e capacidade nos terminais portuários.



“Essa situação está impactando diretamente a nossa economia. Precisamos reunir os principais atores envolvidos para encontrar soluções e garantir que o produtor rondoniense não seja penalizado”, afirmou Cláudia de Jesus.



A deputada destacou ainda que a produção de grãos em Rondônia não para de crescer, e que a previsão de movimentação nos portos para 2025 é de 2,4 milhões de toneladas, número que já ultrapassa a capacidade atual de operação. “É urgente pensar em expansão e melhorias estruturais. O desenvolvimento da nossa agropecuária depende disso”, completou.



A reunião pretende alinhar estratégias conjuntas entre o setor público e privado para superar os gargalos logísticos, melhorar a competitividade dos produtores e garantir o escoamento eficiente da safra. Entre os convidados estão representantes da ANTAQ, SOPH, Aprosoja, Amaggi, Sedec, Sefin, Sepog, Idaron, Receita Federal, Receita Estadual, PRF, além de empresas exportadoras e transportadoras.





Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Secom ALE/RO