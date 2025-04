Deputado Jean Mendonça entrega máquinas agrícolas e reforça apoio aos cafeicultores

O deputado Jean Mendonça (PL) entregou uma recolhedora de café para a Associação dos Produtores Rurais (APROLIC), localizada na Linha 50, em Primavera de Rondônia. Além disso, uma grade niveladora foi destinada à Associação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura (ASTRA), na Linha 09, em Cacoal. As liberações fazem parte do compromisso do parlamentar com os agricultores. Em Cacoal, os recursos para a associação foram solicitados pelo Mariano da Saúde e pelo agricultor e presidente Fredson Dellarmelino.



A entrega da recolhedora de café à APROLIC atendeu a uma solicitação do prefeito Lucas e dos vereadores Professor Fábio Pinheiro (MDB), Junior Lazani (PL) e Lucinho da P1 (PL), aliados do deputado no fomento ao desenvolvimento regional. Segundo o prefeito, o apoio de Mendonça tem sido fundamental para viabilizar recursos destinados à agricultura e infraestrutura, beneficiando diversas áreas da administração municipal.



Os vereadores destacaram que a máquina, adquirida por meio de emenda parlamentar, representa um avanço para a cafeicultura local. “O deputado está possibilitando o uso de tecnologia para agilizar a colheita e garantir a qualidade do café”, afirmou o vereador Professor Fábio Pinheiro (MDB).





Além da APROLIC, outras associações também foram beneficiadas com recursos de emendas, como a Associação de Produtoras Rurais do Vale do Arara (APRUVA), a Associação de Produtores Rurais Manoel de Souza Cardoso (APRUMASC) e a Associação Rural União (SOLOUNIÃO), entre outras.



Caique Nunes dos Santos, presidente da APROLIC, ressaltou a importância do apoio do deputado para melhorar as condições de trabalho dos agricultores. Já o produtor Fernando Pinto celebrou a chegada de implementos agrícolas e a entrega de calcário, que deve elevar a produtividade no município. As ações reforçam o trabalho do deputado Jean Mendonça como articulador de políticas públicas para a agricultura do município de Primavera de Rondônia.



Texto: Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar