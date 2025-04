Deputado Delegado Camargo convida comunidade para a Páscoa Solidária em Ariquemes

O deputado estadual Delegado Camargo promoverá no próximo dia 19, a partir das 15h30, a Páscoa Solidária na Praça do Setor 9, em Ariquemes. A ação promete levar um momento especial de alegria e confraternização para centenas de famílias da cidade.



O evento contará com a distribuição de ovos de chocolate, além de diversas atividades gratuitas para toda a família, como cinema na praça, pula-pula, escorregador, carrinhos de pipoca, algodão-doce, refrigerantes e cortes de cabelo. Tudo preparado para proporcionar uma tarde de lazer, diversão e solidariedade.



O deputado Delegado Camargo destacou a importância de ações que aproximem a comunidade e levem esperança às famílias:

"Queremos celebrar a Páscoa de maneira especial, levando alegria e carinho às famílias. Toda a população de Ariquemes é nossa convidada para viver esse momento de união e renovação," afirmou o parlamentar.



A realização da Páscoa Solidária reforça o compromisso do deputado Delegado Camargo com o fortalecimento dos valores familiares, a promoção da inclusão social e a construção de uma sociedade mais acolhedora e fraterna.

Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar