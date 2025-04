Deputada Dra. Taíssa garante festa histórica para os 96 Anos de Guajará-Mirim com emenda de R$ 90 Mil

A comemoração dos 96 anos de Guajará-Mirim, realizada no último sábado (12), no tradicional Bumbódromo da cidade, teve um brilho especial graças ao apoio da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos). A parlamentar destinou uma emenda no valor de R$ 90 mil à Prefeitura Municipal, recurso que foi essencial para a realização do evento, garantindo atrações culturais, estrutura de qualidade e, principalmente, a presença do renomado cantor brega Wanderley Andrade, que animou milhares de pessoas em uma noite inesquecível.



Além da emenda parlamentar, a deputada também foi responsável junto com o supermercado Irmão Gonçalves, pelo patrocínio do bolo comemorativo de 9,6 metros, uma homenagem simbólica aos 96 anos do município. O enorme bolo foi um dos momentos mais aguardados da festa, reunindo famílias, autoridades e visitantes em uma celebração de união, tradição e orgulho guajaramirense.



Foto: Reprodução/ALE-RO



“A emoção de ver nossa Pérola do Mamoré comemorando seus 96 anos com tanta alegria e participação popular foi indescritível. Cada centavo da emenda foi pensado para que o povo tivesse o que merece: uma festa bonita, segura e com atrações de qualidade. E o bolo, claro, não podia faltar!”, destacou Dra. Taíssa.



A deputada também fez questão de agradecer a parceria com o prefeito Fábio Garcia de Oliveira (Netinho), o vice-prefeito Ricardo Lira Maia, o secretário de cultura Lúcio Jorge, a Câmara de Vereadores, ao governo do estado, à Polícia Militar, ao 6º BIS, e aos apoiadores locais, como o empresário Nabor da NB- Distribuidora, que contribuiu com os fogos de artifício.



Mesmo com os desafios enfrentados para chegar à cidade, como o difícil acesso devido ao nível da água na BR-425, a festa foi um sucesso absoluto. A população se emocionou com a apresentação dos bois Flor do Campo e Malhadinho na sexta- feira (11), e dançou ao som de forró, pagode e brega durante o sábado (12), com o ponto alto sendo a performance envolvente de Wanderley Andrade.



Guajará-Mirim celebrou não só seus 96 anos, mas também a força de uma população que sabe reconhecer o valor das tradições e a importância da representatividade política. Dra. Taíssa Sousa reafirmou seu compromisso com a cultura local e com o desenvolvimento do município, prometendo continuar trabalhando por mais conquistas e celebrações como esta.



“Esse foi apenas mais um capítulo da linda história de Guajará-Mirim. Juntos, vamos continuar escrevendo páginas de progresso, cultura e dignidade para nossa população.” — concluiu a deputada.





Texto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo | Assessoria Parlamentar