Escola do Legislativo encerra cursos de Libras e Edição e Filmagem em Cacoal com grande procura

A Escola do Legilativo de Rondônia (ELERO), concluiu na última semana os cursos de Libras e de Filmagem e Edição de Vídeos em Celular no município de Cacoal. As aulas, que ocorreram entre os dias 07 e 11 de abril, foram realizadas nos auditórios das escolas estaduais Josino Brito e Carlos Gomes, no horário noturno. A iniciativa foi intermediada pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), que destacou a importância da qualificação profissional para a população local.



Originalmente, seriam oferecidas 80 vagas para cada turma, mas a alta demanda levou à ampliação do número de participantes, resultando em mais de 300 inscritos. O deputado Cirone agradeceu ao presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, por seu apoio na realização do projeto. “É um programa importante da Assembleia Legislativa, que contribui para que as pessoas se qualifiquem para uma opção a mais de trabalho”, afirmou.

Foto: Reprodução/ALE-RO



Os cursos abordaram temas essenciais para a inclusão e a capacitação profissional. O curso de Libras foi ministrado pelo professor Marcus Loureiro, que possui vasta experiência em instituições de ensino e atuação como intérprete tradutor na Assembleia Legislativa de Rondônia. Entre os tópicos abordados, destacam-se a compreensão do indivíduo surdo, o uso de aparelhos auditivos e implantes cocleares, além de alfabetização em Libras.



Já o curso de Filmagem e Edição de Vídeos foi conduzido pelo jornalista Alexandre Badra, um profissional com mais de 40 anos de experiência em comunicação. O conteúdo do curso incluiu técnicas de enquadramento, iluminação, movimentos de câmera, sonorização e edição, preparando os alunos para o mercado audiovisual.

Foto: Reprodução/ALE-RO



O diretor da ELERO, Dr. Welys Assis, expressou sua satisfação com os resultados dos cursos: “Superou todas as expectativas. Quero agradecer o empenho de toda a equipe envolvida nesse projeto em Cacoal e ao deputado Alex Redano pelo apoio incondicional.” Ele acredita que essas formações servirão como uma porta de entrada para novas oportunidades de emprego para os participantes.

Foto: Reprodução/ALE-RO





Com o encerramento das aulas, a expectativa é que os conhecimentos adquiridos possam ser aplicados na prática, contribuindo para o desenvolvimento profissional e pessoal dos alunos. A iniciativa reafirma o compromisso da Assembleia Legislativa em promover a inclusão e a capacitação da população rondoniense.



Texto: Assessoria Parlamentar

Fotos Assessoria Parlamentar