Tá na conta: Ezequiel Neiva destina recurso para compra de veículo para Secretaria de Saúde de Alto Alegre dos Parecis

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou a disponibilização de R$ 114 mil para a aquisição de um veículo Chevrolet Onix destinado ao transporte para a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). O valor já foi depositado na conta da Prefeitura Municipal, garantindo mais recursos para melhorar o atendimento à população.



O objetivo do investimento é aprimorar a qualidade no atendimento à população, especialmente àqueles que necessitam de transporte para tratamentos médicos. Com a chegada do novo veículo, a gestão da saúde local será ainda mais fortalecida, garantindo aos pacientes um acesso mais ágil aos cuidados médicos necessários e atendendo a uma demanda do prefeito Dena (União Brasil).



Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, a saúde é uma das áreas prioritárias de seu mandato. “Investir em saúde é uma das formas mais eficazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com a aquisição do novo veículo, o município dá mais um passo importante na melhoria dos seus serviços públicos com o objetivo de facilitar a vida da população de Alto Alegre dos Parecis, oferecendo um serviço mais rápido e eficiente no transporte de pacientes”, declarou o parlamentar.



Além disso, o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) expressou seu apoio à ação e reforçou a importância dos investimentos na região. “A chegada desse recurso reflete o compromisso do deputado Ezequiel Neiva e do governador Marcos Rocha (União Brasil) com o desenvolvimento de Alto Alegre dos Parecis. São ações como esta que garantem uma resposta mais eficaz às demandas da população”, afirmou Wiveslando.





Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Nilson Nascimento | Assessoria parlamentar