Deputado Delegado Lucas indica ampliação de cursos técnicos gratuitos nas escolas estaduais

Buscando ampliar a oferta na educação, o deputado estadual Delegado Lucas (PP) apresentou uma indicação ao poder executivo para solicitar a oferta de cursos técnicos gratuitos nas escolas estaduais. A proposta foi encaminhada neste mês de abril para a presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (IDEP), Adir Josefa de Oliveira, e à secretária de Estado da Educação (Seduc), Ana Pacini.



O objetivo da solicitação é fortalecer a formação profissional dos jovens rondonienses e promover seu protagonismo na sociedade. Conforme destacou o parlamentar, a educação técnica é uma ferramenta essencial para preparar os estudantes para o mercado de trabalho, oferecendo qualificação adequada e aumentando as chances de inserção socioeconômica.



“Atualmente, o mercado exige cada vez mais mão de obra qualificada. Levar os cursos técnicos para as escolas da rede estadual, inclusive em cidades do interior e no período noturno, é garantir oportunidade para quem deseja trabalhar, empreender ou seguir outro caminho além da universidade logo após o ensino médio”, disse.



Em Rondônia, o IDEP já é reconhecido por oferecer cursos gratuitos em diversas áreas, e diante disso, o deputado ressalta ser importante defender a necessidade de ampliar esse modelo de ensino, especialmente nas cidades do interior.



Na indicação apresentada, Lucas sugeriu como exemplo o município de Ariquemes, onde a implantação de cursos noturnos em escolas estaduais permitiria que estudantes que trabalham durante o dia também tivessem acesso à qualificação.



A ampliação da educação técnica gratuita, segundo o parlamentar, contribui não apenas para o desenvolvimento individual dos jovens, mas impulsiona o empreendedorismo, a inovação e o crescimento econômico regional, gerando mais empregos e renda.



“Investir na juventude é garantir um futuro mais justo, seguro e promissor para toda a sociedade. Quando damos aos nossos jovens acesso à educação de qualidade e oportunidades de capacitação, fortalecemos o hoje o amanhã. É assim que se constrói um estado mais desenvolvido e com menos desigualdades”, finalizou.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Studio Formatura Galois | Divulgação