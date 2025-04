Governo atende indicação do deputado Jean Oliveira e executa manutenção da RO-383 entre Rolim de Moura e Alta Floresta

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), está realizando a manutenção da RO-383, importante via de ligação entre Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste e Alta Floresta d’Oeste, atendendo a uma indicação feita pelo deputado estadual Jean Oliveira (MDB), líder do governo na Assembleia Legislativa.



A obra teve início durante o feriado de Carnaval, com os serviços sendo executados pela equipe da 4ª Usina de Asfalto do DER-RO. Já foram recuperados mais de 20 quilômetros da rodovia, com ações que envolvem a fresagem do pavimento danificado, aplicação de emulsão asfáltica do tipo RR e, em seguida, a aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).



Foto: Reprodução/ALE-RO



O deputado Jean Oliveira agradeceu ao governador Marcos Rocha por atender à sua solicitação e elogiou o trabalho dos servidores do DER. “Essa era uma demanda urgente da região, e fico feliz em ver nosso pedido sendo atendido. Agradeço ao governador pela sensibilidade e parabenizo os servidores do DER pelo empenho e dedicação. Eles são os grandes responsáveis por garantir a trafegabilidade e o desenvolvimento das nossas estradas”, declarou.



O gerente da 4ª Usina de Asfalto, Thiago Moreira, explicou que a equipe vem atuando de forma ininterrupta para garantir a qualidade dos serviços. “A RO-383 é uma via essencial para o escoamento da produção agrícola. Estamos focados em entregar um trabalho eficiente e duradouro”, destacou.



Para o agricultor José Alves, a melhoria chega em boa hora. “Parabéns ao deputado Jean Oliveira e à equipe do DER. Esse serviço é muito importante para quem depende da estrada todos os dias. Está ficando excelente”, disse.





Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar