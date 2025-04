Patrolamento da Linha 101 em União Bandeirantes é Iniciado Após Indicação da Deputada Dra. Taissa Sousa

O trabalho de patrolamento na Linha 101, localizada no distrito de União Bandeirantes, já está em andamento, atendendo à indicação da deputada estadual Dra. Taissa (Podemos). A ação visa restaurar a trafegabilidade da estrada rural, que há muito tempo enfrentava sérios problemas de infraestrutura.



A solicitação da deputada foi protocolada sob a indicação de número 11466/25 ao Departamento de Estradas, Rodagens e Transportes (DER). No documento, Dra. Taissa sugeriu a execução da manutenção com patrolamento e encascalhamento da via.



“A estrada da Linha 101 estava em condições críticas, com inúmeros buracos e atoleiros que causavam prejuízos constantes aos motoristas, especialmente aos que operam com caminhões e carretas. A situação era agravada no período de chuvas, quando a via se tornava praticamente intransitável”, destacou a deputada.



A mobilização para o início das obras representa uma importante conquista para os moradores da região e para o setor produtivo local, já que a estrada é rota estratégica para o escoamento de mercadorias e produtos agrícolas.



Com o apoio do DER, as máquinas já começaram a trabalhar no nivelamento da estrada e no reforço com cascalho. O objetivo é garantir condições adequadas de tráfego, melhorar a segurança e reduzir os custos de manutenção de veículos que circulam pela via.



Em visita à região, um morador registrou imagens do início das obras, reforçando o impacto positivo da ação. “É gratificante ver que a indicação da deputada resultou em algo concreto. A comunidade agradece”, comentou. A deputada Dra. Taissa reafirmou seu compromisso com as demandas do interior do estado e disse que continuará fiscalizando e cobrando melhorias para a malha viária rural. “Investir em infraestrutura é investir na dignidade e no desenvolvimento das nossas comunidades”, finalizou.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar