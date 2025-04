Alagamentos na BR-425 mobilizam deputado Ezequiel Neiva e Governo do Estado para garantir trafegabilidade na região

Os alagamentos em trechos da BR-425 têm gerado preocupação entre os moradores dos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Diante da situação, o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) tem intensificado esforços junto ao Governo do Estado para garantir a trafegabilidade e segurança da população que depende da via. Com esse objetivo, Ezequiel Neiva participou de uma reunião com o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Eder André Fernandes, o diretor operacional Leandro Risso e o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil). O encontro teve como foco a definição de ações emergenciais para amenizar os impactos causados pelas chuvas na região.



Durante a reunião, foi confirmada a retomada imediata dos trabalhos na Linha D, um dos trechos mais afetados. "Tivemos a confirmação do diretor Eder e do Leandro que, no máximo até a próxima semana, as máquinas já entram novamente na Linha D para manter a via em condições de trafegabilidade. Essa é uma garantia do nosso governador, coronel Marcos Rocha, e também do diretor-geral do DER", afirmou o deputado.



Foto: Reprodução/ALE-RO Reunião ocorreu nesta segunda-feira (14) no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (Foto: Assessoria parlamentar)



Ezequiel Neiva reafirmou o compromisso de seu mandato com a infraestrutura viária do estado. “Como deputado estadual, tenho dedicado meu trabalho a garantir que nossas estradas estejam sempre em boas condições. Essa é uma das principais bandeiras do meu mandato, pois entendo que rodovias em bom estado são fundamentais para o escoamento da produção, o acesso à saúde, à educação e a diversos outros serviços essenciais para a população”, destacou.



Para Wiveslando Neiva, o Governo do Estado tem respondido com agilidade às demandas apresentadas pelo deputado estadual Ezequiel Neiva. “Mais uma vez vemos a parceria funcionando. São ações como essa que solidificam o trabalho do deputado, que atua nos quatro cantos de Rondônia, sempre com foco em defender os interesses da população e garantir o direito de ir e vir de cada cidadão”, concluiu.





Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Assessoria Parlamentar