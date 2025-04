Deputado Alan Queiroz solicita obras em vias do distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho

Para melhorar a trafegabilidade do estado, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao governo de Rondônia, a realização de obras em vias do distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho. O trabalho de manutenção, patrolamento, cascalhamento e saídas d’água dos Ramais Primavera, Mendes Júnior, Rio Novo, Prainha, Pioneiro e Linha 5, devem ser efetuados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Velho.



Encaminhada pelo vereador Dr. Júnior Queiroz, essa é uma demanda que atende aos apelos da população local, que enfrentam dificuldades diárias por conta do mau estado dos locais em questão. É necessário acabar com o transtorno e a precariedade das linhas e ramais, em especial, dos pontos críticos que comprometem a trafegabilidade dos moradores devido a buracos, atoleiros, erosões e poças d’água nas estradas rurais do referido distrito.



Para o parlamentar, a solicitação garante dignidade e melhora as condições de vida para os habitantes. “Investir na recuperação das estradas vicinais é garantir dignidade e melhores condições de vida para quem mora e trabalha na zona rural. Com essas obras, buscamos assegurar mais segurança, escoamento da produção agrícola e acesso aos serviços essenciais. É nosso dever trabalhar por melhorias que realmente façam a diferença no dia a dia das comunidades”, afirmou.



Com a solicitação realizada, o deputado Alan Queiroz e o vereador Dr. Júnior Queiroz esperam que este trabalho seja realizado o quanto antes, promovendo melhor qualidade de vida da população de Nova Califórnia. A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com o bem-estar dos rondonienses, atuando diariamente em prol de mais benefícios para os que mais necessitam de atenção.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Felipe Ribeiro | Assessoria Parlamentar