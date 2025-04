Investimento no campo: Ismael Crispin atende pedido do vereador Braz e entrega equipamento agrícola em São Francisco do Guaporé

Reforçando seu compromisso com o desenvolvimento da agricultura familiar, o deputado Ismael Crispin esteve neste sábado (12) na Associação ASPRUGON, na Linha Gogó da Onça, em São Francisco do Guaporé, para realizar a entrega de um Conjunto de Lamina e Concha para trator. O equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado, no valor de R$ 86 mil.



A entrega foi resultado de uma solicitação do vereador Braz. A nova aquisição representa um importante avanço para os produtores da região, que agora contam com melhores condições para realizar atividades como abertura de estradas, preparo de solo e demais serviços essenciais para o fortalecimento da produção local.



Durante o evento, o deputado destacou a importância de ouvir as lideranças que estão diretamente ligadas ao dia a dia do campo. “Seguimos firmes, ouvindo quem está na ponta e trabalhando para garantir mais dignidade e desenvolvimento no campo. Esse equipamento é fruto do diálogo e do nosso compromisso com quem vive da terra”, finalizou Ismael Crispin.



Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar