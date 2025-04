Saúde Pública Reforçada em Vilhena: Luizinho Goebel Destina Mais de R$ 2 Milhões em Equipamentos ao Hospital Regional

O Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, em Vilhena, acaba de receber um importante investimento que promete transformar a qualidade do atendimento médico na região do Cone Sul. Graças a uma emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel, mais de R$ 2,3 milhões foram destinados à aquisição de novos equipamentos e acessórios hospitalares.



Ao todo, foram entregues mais de 480 itens, entre eles poltronas para acompanhantes, monitores multiparâmetros, bombas de infusão, ventiladores mecânicos, berços aquecidos, além de modernos sistemas de vídeo endoscopia e um arco cirúrgico – tecnologias que trazem mais precisão, agilidade e conforto aos procedimentos médicos.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Segundo Luizinho Goebel, o objetivo do investimento é fortalecer a estrutura da saúde pública e garantir um atendimento mais digno à população.



“Sabemos da importância do Hospital Regional para todo o Cone Sul. Esses equipamentos vão permitir um cuidado mais humanizado, além de otimizar o trabalho dos profissionais da saúde. Investir em saúde é salvar vidas”, destacou o deputado.



Parceria com a Prefeitura de Vilhena



A iniciativa também contou com o apoio da Prefeitura de Vilhena, em uma ação conjunta entre o mandato do deputado Luizinho Goebel e o prefeito Flori Cordeiro. A parceria institucional foi fundamental para garantir que os recursos fossem aplicados de forma ágil e eficiente, atendendo às demandas prioritárias da unidade hospitalar.



“Trabalhar em sintonia com a gestão municipal é essencial para que os benefícios cheguem até quem mais precisa. Agradeço ao prefeito Flori pela parceria e pelo empenho em melhorar a saúde do nosso povo”, afirmou Goebel.



O reforço na infraestrutura hospitalar chega em um momento estratégico para a região, que demanda cada vez mais por um sistema de saúde preparado para atender com qualidade e eficiência.



A ação é parte de um compromisso contínuo de Luizinho Goebel com o desenvolvimento regional e com o bem-estar da população.



“Seguiremos trabalhando para levar mais recursos, melhorias e condições dignas para todos os rondonienses. Uma saúde pública forte se constrói com trabalho sério, investimento e responsabilidade com o dinheiro público”, completou o parlamentar.



Com essa iniciativa, o Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira se consolida como uma referência no atendimento hospitalar do interior do Estado, atendendo não apenas Vilhena, mas todos os municípios do Cone Sul de Rondônia.





Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar