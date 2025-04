Deputado Laerte Gomes participa do 6º Encontro de Coordenadores da Região Norte na capital

No último sábado, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) participou da missa que integrou o calendário do 6º Encontro de Coordenadores da Região Norte, realizado no Hospital de Amor, em Porto Velho. A cerimônia, marcada por fé e gratidão, reuniu coordenadores e amigos de todos os municípios do estado, além de colaboradores, voluntários, lideranças e apoiadores da causa.



O evento contou com a presença do presidente do Hospital de Amor, Dr. Henrique Prata, e da deputada federal Silvia Cristina, grande defensora da causa oncológica em Rondônia, além de diversas lideranças que atuam na luta contra o câncer em todo o estado.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Durante sua fala, o deputado Laerte Gomes destacou a importância do trabalho realizado pelo Hospital de Amor em Rondônia e reafirmou seu compromisso com a instituição. O deputado, com apoio dos demais parlamentares estaduais, colocou uma emenda no orçamento do Estado, para destinar recursos ao Hospital de Amor.



“Essa é uma causa que transcende qualquer interesse político. Enquanto eu tiver mandato, o Hospital de Amor poderá contar com meu apoio incondicional. Essa é uma missão de vida”, afirmou o parlamentar, sendo bastante aplaudido pelos presentes.



O encontro foi mais uma demonstração da força da solidariedade e da união em prol de uma saúde pública mais justa e acessível para todos os rondonienses. A presença do deputado Laerte Gomes reforça seu comprometimento com as causas sociais e com iniciativas que verdadeiramente fazem a diferença na vida das pessoas.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar