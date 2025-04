Deputado Luís do Hospital celebra início das obras do Centro de Hemodiálise de Jaru

A construção do Centro de Hemodiálise de Jaru, considerada uma conquista histórica para o município e região, foi oficialmente autorizada na última sexta-feira (11), com a assinatura da ordem de serviço. A obra é fruto de uma indicação do deputado estadual Dr. Luís do Hospital, feita ainda em seu mandato como vereador, em resposta a uma antiga demanda da comunidade. A iniciativa também atende ao pedido da liderança jaruense Carmem Gonçalves, esposa do empresário João Gonçalves. Juntos, o casal tem sido parceiro do município nas causas que promovem o desenvolvimento e o bem-estar da população.



A cerimônia, conduzida pelo prefeito Jeverson Lima, contou com a presença do vice-prefeito Grécio Benedito, do deputado federal Lúcio Mosquini — responsável pela destinação de emenda para a construção da unidade —, do empresário João Gonçalves Júnior, além de representantes da comunidade local e autoridades municipais.



Presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Luís do Hospital reforçou a importância da obra para a regionalização dos serviços de saúde e o impacto direto na qualidade de vida dos pacientes renais crônicos. Atualmente, muitos precisam se deslocar para outras cidades em busca do tratamento, enfrentando longas viagens e desgastes físicos e emocionais.



“Este centro é a realização de um sonho antigo, que hoje começa a se tornar realidade. Quando fui procurado pela dona Carmem Gonçalves, compreendi a urgência dessa demanda. É gratificante ver que nossa luta resultou em conquistas concretas para a população”, destacou o deputado.



O Centro de Hemodiálise de Jaru contará com estrutura moderna, equipamentos de última geração e equipe especializada, ampliando a capacidade de atendimento e desafogando os polos de saúde da capital e de outros municípios. A previsão é que as obras avancem nos próximos meses, com prazos estabelecidos para entrega e início dos atendimentos.





Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar