Deputado Jean Oliveira, em parceria com os vereadores Fábio Carcará e Célio Brito, destina R$ 1,2 milhão para infraestrutura rural de Nova Mamoré

O deputado estadual Jean Oliveira (MDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa, atendeu ao pedido dos vereadores Fábio Carcará e Célio Brito e destinou R$ 1,2 milhão em emenda parlamentar para a recuperação de estradas vicinais em Nova Mamoré. O recurso será utilizado em 2025 para melhorar o escoamento da produção agrícola e o acesso dos moradores às áreas rurais do município.



A iniciativa contou com a articulação direta dos vereadores Fábio Carcará e Célio Brito, que acompanham de perto a realidade das linhas rurais do município. De acordo com os parlamentares, as fortes chuvas que atingiram a região comprometeram a trafegabilidade, dificultando o transporte da produção e o deslocamento das famílias, o que torna urgente a execução de obras de manutenção e recuperação.



O recurso será administrado pela Prefeitura de Nova Mamoré, por meio da Secretaria Municipal de Estradas e Logística (SEMEL), que será responsável por definir as prioridades e executar os serviços.



“O nosso mandato tem compromisso com a população da zona rural. Com o apoio dos vereadores Fábio Carcará e Célio Brito, do prefeito Marcélio Brasileiro e do nosso governador Marcos Rocha, estamos garantindo investimentos que vão transformar a realidade das estradas vicinais de Nova Mamoré. Essa união de forças é essencial para levar desenvolvimento a quem mais precisa”, destacou o deputado Jean Oliveira.



O vereador Fábio Carcará agradeceu o empenho do deputado e reforçou a importância do recurso. “Jean Oliveira sempre atendeu nossas demandas e tem sido um parceiro incansável da nossa população. Essa emenda vai fazer a diferença para centenas de produtores e moradores das linhas rurais”, concluiu.



Já o vereador Célio Brito enfatizou que a atuação conjunta fortalece a gestão municipal. “Essa parceria com o deputado Jean Oliveira e com o governo do Estado mostra que quando trabalhamos unidos, os resultados chegam. Nova Mamoré precisa de estradas boas, e agora teremos condições de avançar nessa melhoria”, enfatizou.





Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar