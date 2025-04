Deputado Cássio Gois viabiliza curso de oratória "Comunicação de Alto Impacto" em Cacoal

O deputado estadual Cássio Gois (PSD), em parceria com a Escola do Legislativo de Rondônia (Elero), está promovendo em Cacoal o curso "Comunicação de Alto Impacto", voltado para o desenvolvimento de habilidades de oratória e comunicação eficaz.



A iniciativa atende solicitação da vereadora Marilande Alves (PSD) e dos vereadores Clebim Furia (Avante), Gimenez Fritz (PSD), Edmar Kapiche (PSD), Farlen Maycon (PRB) e Carlos Freitas (Agir).



As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de três formas: através de link www.even3.com.br/oficina-oratotia-comunicacao-de-alto-impacto-553951, presencialmente na Câmara Municipal de Cacoal ou no escritório parlamentar Regional do Café do deputado Cássio Gois.



Foto: Reprodução/ALE-RO



“O curso tem como objetivo principal capacitar os participantes para se expressarem com mais clareza e confiança em diferentes situações, desde apresentações profissionais até discursos públicos”, destacou Gois.



Entre os benefícios oferecidos estão o desenvolvimento de técnicas de persuasão, melhoria na capacidade de argumentação e o fortalecimento da presença em público.



O deputado Cássio Gois reforçou a importância da iniciativa, “comunicação é poder, e essa capacitação gratuita é uma oportunidade para os cidadãos de Cacoal e região se desenvolverem e alcançarem melhores resultados nas suas carreiras profissionais”, disse.



As vagas são limitadas.



Texto: Marcelo Negrão | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar