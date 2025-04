Ieda Chaves segue agenda de visitas e confirma recursos para Alta Floresta e Santa Luzia

Durante o cumprimento de sua agenda oficial em cidades do interior, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) passou por Alta Floresta D’Oeste na última quarta-feira (9). Por lá, participou de um bate-papo com o prefeito Gio Damo (União) que abordou temáticas diversas, entre elas, saúde, assistência social, educação e a causa animal.



A parlamentar também aproveitou o momento para conhecer a estrutura administrativa da prefeitura e a cidade. “Aproveito para parabenizar Gio Damo pela sua gestão e reeleição para seguir cuidando da cidade como ela merece. Reafirmo o meu compromisso em seguir dando suporte para o bem-estar das pessoas”, disse.



Ieda Chaves destinou mais de R$ 200 mil para aquisição de berços aquecidos e incubadoras de transporte neonatais, câmaras para conservação de vacinas para atender a Secretaria Municipal de Saúde (Semsau), com recursos via Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).



Entrevista



Aproveitando a passagem pela cidade, Ieda Chaves também esteve em reunião com o vereador e presidente da Câmara Municipal, Natã Soares (PSB), além de outros vereadores. Em seguida, concedeu entrevista à Rádio Verdes Floresta FM 97.9.



Santa Luzia D'Oeste



Já em Santa Luzia D'Oeste, a visita institucional aconteceu com o prefeito Jurandir de Oliveira (UNIÃO) e com o vereador Professor Reginaldo (PODE), um parceiro local. Na ocasião, Ieda Chaves reafirmou o seu compromisso com o município e fez o anúncio de duas emendas parlamentares que vão contribuir com ações voltadas ao esporte e à agricultura familiar.



Os recursos que superam o montante de R$ 139 mil foram viabilizados via Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) destinados à aquisição de kits esportivos e; pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) foram enviados R$ 100 mil para compra de pulverizadores (600 litros), um equipamento agrícola que ajuda a proteger as lavouras dos efeitos das pragas e doenças.



Cronograma



As visitas ao interior integram o projeto “Pé na Estrada”. As cidades de Parecis, Alto Alegre dos Parecis e Espigão do Oeste também fazem parte do radar.



