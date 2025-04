Eyder Brasil integra Frente Parlamentar em apoio ao cooperativismo em Rondônia

A Assembleia Legislativa de Rondônia oficializou a criação da Frente Parlamentar em Apoio ao Cooperativismo (Frencoop-RO), com o objetivo de promover e fortalecer as cooperativas que atuam nos 52 municípios do estado. O deputado estadual Eyder Brasil (PL), membro da Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia (CICCT), integra a nova frente, que trabalhará em torno de sete eixos estratégicos voltados ao desenvolvimento econômico e social por meio do cooperativismo.



A Frencoop é uma iniciativa suprapartidária, aberta à participação da sociedade civil e de entidades do setor produtivo. Entre os principais eixos de atuação da frente estão: da logística ao conhecimento e da produção ao crédito, reforçando o papel do cooperativismo como motor de oportunidades, inclusão produtiva e crescimento regional.



De acordo com Salatiel Rodrigues, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras em Rondônia (OCB-RO), o estado conta com mais de 50 cooperativas registradas, reunindo cerca de 400 mil cooperados que contribuem com mais de 20% do PIB de Rondônia.



Eyder Brasil manifestou apoio à iniciativa e reafirmou seu compromisso com ações que promovam o desenvolvimento sustentável de Rondônia. “O cooperativismo é uma força silenciosa que transforma realidades em todo o estado. Incentivar e ampliar essas iniciativas significa investir em geração de renda, inovação e justiça social”, concluiu o parlamentar.





Texto: Débora M. Grécia | Assessoria Parlamentar

Foto: Leonardo Cunha | Assessoria Parlamentar