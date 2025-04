Emenda de R$ 300 mil vai garantir aquisição de veículos para a educação de Cacaulândia

Mais um investimento para a educação de Rondônia foi anunciado pelo deputado estadual Delegado Lucas (PP). Nesta semana, o poder executivo realizou o pagamento de uma emenda no valor de R$ 300 mil para a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Cacaulândia. Os recursos do parlamentar serão utilizados na aquisição de dois veículos de pequeno porte: um Chevrolet Spin e uma Fiat Strada.



Segundo Lucas, esse investimento na cidade de Cacaulândia tem como objetivo fortalecer a estrutura logística da educação local, garantindo maior agilidade no transporte de servidores, materiais e apoio às atividades desenvolvidas nas escolas da rede municipal.



A compra dos veículos de pequeno porte havia sido apresentada pelo vereador Gilmar Sá Teles, que atua diretamente no município e tem acompanhado de perto as necessidades da educação local. “Atendemos essa demanda com prioridade por entender a importância da mobilidade para o bom funcionamento das unidades escolares. Esses veículos vão fazer a diferença na rotina da educação em Cacaulândia”, afirmou o deputado.



Com o recurso já na conta da prefeitura, o próximo passo é o processo de aquisição dos veículos, que deve ser conduzido pela administração municipal. A expectativa é que os novos automóveis estejam em uso ainda neste primeiro semestre.



O parlamentar também destacou, em suas redes sociais, que o foco do mandato é garantir resultados concretos. “Nosso compromisso é com ações que gerem impacto real na vida das pessoas. A educação precisa de estrutura, e estamos contribuindo para isso com mais essa emenda”, pontuou.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Arquivo | SecomALE/RO