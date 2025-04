Deputado Nim Barroso Destina R$ 100 Mil para o SAMU de Ji-Paraná

O deputado estadual Nim Barroso destinou R$ 100 mil para o fortalecimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no município de Ji-Paraná. Os recursos serão utilizados na compra de materiais permanentes, ampliando a estrutura e melhorando as condições de trabalho das equipes de atendimento.



O objetivo da iniciativa é garantir mais agilidade e eficiência nos atendimentos de emergência, especialmente em uma região que depende diretamente da atuação rápida do SAMU para salvar vidas.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Segundo o deputado, investir em saúde é uma das prioridades do seu mandato. “O SAMU é essencial para o socorro imediato da população. Com essa emenda, estamos ajudando a garantir mais estrutura, mais equipamentos e mais segurança para os profissionais e pacientes”, afirmou Nim Barroso.



A expectativa é que o valor contribua significativamente para a renovação de equipamentos e reforço na atuação do serviço, beneficiando diretamente a população de Ji-Paraná e áreas vizinhas.





Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar