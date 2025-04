Cernic terá novas salas de aula

O Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic) foi contemplado com mais três salas de aula e mais dois banheiros adaptados. As obras foram executadas com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil).



Foram investidos R$ 617.597,84 na execução do projeto. A diretora do Cernic, Nalzira de Fátima, informou que com a construção das novas salas, será possível ampliar o número de alunos da entidade, principalmente do programa de educação de jovens e adultos. “É um espaço que proporcionará mais conforto e comodidade aos alunos, num ambiente adequado para a aprendizagem”, explicou.



Segundo a diretora, a nova obra é mais uma ação, conduzida pelo do deputado Cirone, em benefício do Cernic. “O Cirone mantém um olhar muito atento ao Cernic e está sempre pronto para ajudar”, disse.



A diretora explicou que os recursos assegurados por Cirone, com o apoio da secretária de estado da educação, Ana Lúcia Pacini e do governador, coronel Marcos Rocha, vem contribuindo tanto com a manutenção do atendimento do Cernic, como com a ampliação dos serviços oferecidos. Recentemente, a entidade também foi contemplada com esteira, para podium, gaiola, máquina de eletroterapia, bicicleta ergométrica, armário, impressora e máquina de laser terapia.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar