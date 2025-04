Com foco na saúde, Dra. Taissa solicita reforço no abastecimento de medicamentos em Nova Mamoré

Diante das dificuldades enfrentadas pela população, a deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) anunciou que solicitou formalmente ao Secretário de Saúde do Estado, Coronel Jefferson, o envio urgente de medicamentos para o município de Nova Mamoré.



“Diante dos relatos da população sobre a escassez de medicamentos em Nova Mamoré, entrei em contato com o secretário de Saúde do Estado, Coronel Jefferson, para solicitar o envio de remédios ao município, a fim de atender às necessidades da comunidade”, afirmou a parlamentar.



A solicitação é uma resposta às inúmeras reclamações de moradores sobre a falta de insumos básicos nas unidades de saúde locais, o que compromete o atendimento e o tratamento de pacientes. A deputada reforçou que continuará acompanhando o andamento do pedido junto à Secretaria Estadual de Saúde para garantir que a população receba o suporte necessário.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar