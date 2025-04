ALE/RO lança campanha solidária para arrecadação de água mineral às comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira

A enchente do Rio Madeira segue causando transtornos no estado de Rondônia e já atinge diretamente mais de 2.700 famílias na região do Baixo Madeira, em Porto Velho. Em resposta à situação de emergência, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO) iniciou uma campanha solidária para arrecadação de água mineral destinada às comunidades ribeirinhas afetadas pela cheia.

Foto: Reprodução/ALE-RO



A ação tem como objetivo aliviar os impactos da enchente, que compromete o acesso à água potável, uma das principais necessidades nesse tipo de situação. A ALE/RO disponibilizou um ponto de coleta para as doações no térreo do prédio da Assembleia Legislativa, localizado na capital. Toda a população está convidada a participar do movimento, contribuindo com garrafas ou galões de água mineral que serão encaminhados diretamente às famílias atingidas.



A mobilização reforça o espírito de solidariedade da sociedade rondoniense diante das dificuldades enfrentadas pelos moradores do Baixo Madeira, que enfrentam alagamentos, isolamento e escassez de recursos básicos.

Foto: Reprodução/ALE-RO



A entrega às comunidades será feita na próxima terça-feira (15).



Texto: Marcela Bomfim | Jornalista

Fotos: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO