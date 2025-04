Ismael Crispin conduz audiência em Cerejeiras e produtores defendem atualização do zoneamento como caminho para o desenvolvimento sustentável de Rondônia

Na noite da última terça-feira (10), o município de Cerejeiras sediou uma audiência pública conduzida pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Rondônia, presidida pelo deputado Ismael Crispin. O evento teve como pauta principal a atualização do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE), instrumento fundamental para orientar a ocupação do solo, o uso sustentável dos recursos naturais e impulsionar o desenvolvimento do estado.



Também estiveram presentes os deputados estaduais Luizinho Goebel e Ezequiel Neiva, prefeitos e vereadores da região, técnicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), produtores rurais e lideranças comunitárias do Cone Sul de Rondônia.



A engenheira florestal Débora Rosa abriu os debates com uma apresentação técnica sobre a evolução histórica do zoneamento. Ela destacou que o plano atualmente em vigor é de 2000 e está desatualizado frente à nova realidade produtiva e populacional do estado:“Essa atualização é necessária porque Rondônia mudou. Áreas que antes eram consideradas impróprias hoje são altamente produtivas. O ZSEE é uma ferramenta estratégica para orientar o crescimento de forma inteligente, conciliando desenvolvimento econômico e preservação ambiental”, explicou.



O secretário executivo da Sedam, Hueriqui Charles Lopes Pereira, reforçou a importância de critérios técnicos e sociais na atualização do zoneamento:

“A expansão deve ser contínua, mas adequada. O zoneamento é um instrumento de planejamento para garantir ocupação equilibrada e produtiva, com base em dados científicos e realidade de campo”, pontuou.



Durante as falas abertas ao público, a produtora rural Grasielly Cristina de Andrade emocionou os presentes ao recordar os anos de espera e o sentimento de renovação trazido pela audiência.



“Essa audiência nos traz uma nova esperança. A esperança de que as áreas classificadas como Zona 2, que hoje têm alta produtividade, possam ser reconhecidas como produtivas. Desde 2017 acompanhamos essa luta. Em 2016, a empresa Kampatec venceu a licitação e fez um trabalho sério. Foram quase dois milhões de reais investidos, seguindo o termo de referência, com audiências públicas e análise técnica da Sedam. Tudo foi feito como manda a lei. Agora, o que pedimos é que esse projeto finalmente seja aprovado. O que vocês trouxeram para nós hoje foi esperança", disse.



Outros produtores reforçaram o apelo por avanço. Pedro Raque Filho pediu segurança jurídica para continuar gerando renda. “O que estamos pedindo aqui é para trabalhar. Nós queremos produzir com responsabilidade, gerar renda, tributos e empregos para o nosso estado", pontuou.



Vicente Godinho, da Embrapa, destacou que áreas antes consideradas impróprias são hoje referências produtivas. "O produtor rural é o principal guardião da terra. Sem ele, não há alimento, não há economia. Esse zoneamento precisa ser atualizado com urgência.”



Autoridades locais também endossaram o apelo. A prefeita de Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia, disse. “Se o agro cresce, todos os outros setores crescem juntos. Hoje saímos daqui com o coração cheio de esperança", ressaltou.



Já o prefeito de Cerejeiras, Sinésio José, foi enfático.“O projeto é bom, está pronto e precisa de pressa. Já estamos atrasados. Quem sustenta o Brasil é quem planta e cria", destacou.



O diretor-presidente da Emater, Luciano Brandão, complementou. "Com o ZSEE atualizado, Rondônia poderá planejar sua produção com segurança e responsabilidade. O produtor precisa de respaldo para continuar alimentando o Brasil", disse.



O deputado Luizinho Goebel destacou a importância da mobilização popular. “É fundamental que a população participe. Esse zoneamento vai permitir que produtores invistam com tranquilidade, respeitando o meio ambiente e ampliando suas atividades com responsabilidade", disse.



Já o deputado Ezequiel Neiva reforçou a necessidade de resposta rápida por parte do Legislativo. "Essa atualização precisa acontecer. O campo está clamando por justiça e reconhecimento. Vamos trabalhar para que esse novo zoneamento seja aprovado ainda este ano", destacou.



Ao final, o deputado Ismael Crispin reafirmou o compromisso da Assembleia Legislativa com o tema “Essa é uma pauta do estado de Rondônia. Vamos transformar essa demanda histórica em realidade. Com coragem e diálogo, faremos o zoneamento sair do papel", afirmou.



A audiência em Cerejeiras integra uma série de encontros públicos organizados para debater a proposta com a sociedade. Os próximos municípios a receberem as audiências públicas são:



Alta Floresta do Oeste – 24 de abril



São Miguel do Guaporé – 8 de maio



Nova Mamoré – 22 de maio



Pimenta Bueno – 12 de junho



Machadinho do Oeste – 26 de junho



Por fim, Ismael destacou que a expectativa é que o novo zoneamento seja levado à votação ainda neste semestre, marcando um novo capítulo para o desenvolvimento sustentável de Rondônia.



Texto e foto: Laila Moraes | Jornalista