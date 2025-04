CCJ Cidadã realiza 2ª reunião em Rolim de Moura no dia 24 de abril; veja como se inscrever

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realiza, no próximo dia 24 de abril, a segunda edição do projeto “CCJ Cidadã”. O encontro acontecerá às 19h, na Faculdade Farol, localizada na RO-383, Km 1, Lado Sul, em Rolim de Moura.



Idealizado pelo presidente da CCJR, deputado estadual Delegado Lucas (PP), o projeto tem como objetivo aproximar o Legislativo da sociedade, promovendo a participação popular e a transparência nas discussões sobre projetos de lei que tramitam na Casa. Durante a reunião, os parlamentares vão analisar proposições legislativas e debaterão temas de interesse direto da comunidade local.



“A ideia é levar a CCJ até onde está o cidadão. Rolim de Moura foi escolhida para esta segunda reunião justamente por sua relevância regional e pelo engajamento da população. Queremos que a sociedade participe, opine e compreenda o funcionamento da Comissão, que é responsável por analisar a constitucionalidade de todos os projetos”, explicou o presidente da CCJR.



A reunião é aberta ao público e contará com a presença de acadêmicos, juristas, lideranças comunitárias e representantes de diversos setores da sociedade. A expectativa é repetir o sucesso da primeira edição, realizada em 27 de março na cidade de Cacoal, que contou com a presença de mais de 350 participantes.



De acordo com o deputado Lucas, o projeto CCJ Cidadã também busca ainda fomentar a educação política e estimular o exercício da cidadania, ao permitir que os moradores acompanhem de perto as discussões legislativas que impactam diretamente suas regiões.



Inscrições abertas



Os acadêmicos e moradores de Rolim de Moura e região já podem se inscrever para a CCJ Cidadã do próximo dia 24 de abril.



Clique aqui para efetuar a inscrição( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKRoEZRda6oJPzKrM9P_-NgwwKqG1DrtnxsZ9-hsdXceGGZw/viewform )



No formulário, o interessado deve indicar se precisa de certificado e também pode sugerir projetos de leis que podem começar a tramitar na Assembleia Legislativa do estado.



Quais projetos estarão na CCJ Cidadã?



A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é um órgão do poder legislativo responsável por analisar a legalidade, constitucionalidade e técnica legislativa dos projetos antes que sigam para votação no plenário.



Na CCJR realizada semanalmente na Alero, cada proposta é lida, distribuída para relatoria e debate entre os membros da comissão (sete deputados estaduais). E a CCJR Cidadã tem o mesmo “rito”, mas permitindo que os acadêmicos acompanhem e participem da discussão de projetos que impactam diretamente a região onde a reunião está sendo realizada.



A proposta das “reuniões itinerantes” é que os deputados discutam projetos diretamente ligados às demandas das regiões onde as reuniões serão realizadas. Por isso, são debatidas iniciativas de diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública.





Texto: Jônatas Boni | Assessoria Parlamentar

Foto: Thyago Lorentz | SECOM ALE/RO