“Zoneamento pode destravar crescimento de Rondônia”, afirma deputado Ezequiel Neiva

A busca por ampliar a produção agrícola de forma sustentável em Rondônia foi o foco da primeira audiência pública sobre a atualização do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico (ZSEE) do Estado. A pauta foi defendida pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) em seu pronunciamento durante a primeira audiência pública para discutir a atualização do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico (ZSEE) do Estado de Rondônia. O encontro foi promovido pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), presidida pelo deputado estadual Ismael Crispin (MDB), na Câmara Municipal de Cerejeiras.



A proposta da audiência é ampliar o diálogo com a sociedade civil organizada, produtores rurais e demais setores interessados, buscando avançar nas discussões sobre o ZSEE, considerado um instrumento essencial para orientar o uso e a ocupação do território estadual de forma sustentável, respeitando as potencialidades e limitações ambientais, econômicas e sociais de cada região.



Ezequiel Neiva reforçou o compromisso da Assembleia Legislativa em promover o desenvolvimento sustentável no estado. “Esta é uma comissão importantíssima para o desenvolvimento de Rondônia. Ela reacende, no coração de cada cidadão, a esperança de que, com apoio do nossogovernador, coronel Marcos Rocha, possamos realizar os ajustes necessários para tornar o zoneamento uma realidade”, afirmou.



Segundo o parlamentar, o zoneamento já está praticamente concluído. “Hoje temos vontade política. A Assembleia Legislativa é uma das grandes responsáveis por esse avanço. Agora é um novo momento, temos união entre os parlamentares e mecanismos para fazer com que o Governo encaminhe o projeto de lei à Casa de Leis. Ao final das audiências, teremos uma proposta madura e ajustada”, destacou Ezequiel Neiva.



O deputado também ressaltou a urgência da pauta para os produtores rurais. “Estamos com o motor acelerado, prontos para crescer e desenvolver ainda mais o nosso estado. Precisamos apenas que essa corda seja cortada para que Rondônia alcance voos mais altos. Temos áreas com grande potencial produtivo, mas que precisam ser regularizadas. Por isso, é essencial envolver todos os 24 deputados para garantir a aprovação do projeto assim que ele chegar à Assembleia”, enfatizou.



Ezequiel Neiva defendeu que o ZSEE poderá dobrar a área cultivada em Rondônia, gerando mais empregos e renda. “Temos potencial para muito mais. O zoneamento é a chave para o desenvolvimento sustentável e para que Rondônia cresça ainda mais”, concluiu.



Outras audiências públicas serão realizadas nos municípios de Alta Floresta D’Oeste (24 de abril), São Miguel do Guaporé (8 de maio), Nova Mamoré (22 de maio), Pimenta Bueno (12 de junho) e Machadinho do Oeste (26 de junho) com o objetivo de ampliar o debate e garantir a participação popular na construção do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico de Rondônia.





Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar