Produtores e lideranças relatam desafios e expectativas durante audiência sobre zoneamento em Cerejeiras

Na noite de quinta-feira (10), a Câmara Municipal de Cerejeiras foi palco da primeira audiência pública sobre a atualização do Zoneamento Socioeconômico e Ecológico de Rondônia (ZSEE). Promovido pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa (Alero), o encontro deu voz à população, especialmente aos que vivem da produção rural no Cone Sul do estado.



Mais do que uma pauta técnica, o debate revelou histórias reais de quem convive, há anos, na espera da atualização do ZSEE. O produtor Pedro Rack Filho, em sua fala, destacou a vocação agrícola do Estado de Rondônia. “Nosso estado depende da agricultura, di produtor rural. Por isso, nosso apelo é para que possamos continuar trabalhando, gerando emprego e renda” disse frisando a importância do debate e da aprovação do ZSSE.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Vicente Godinho, servidor da Sedam, reforçou a importância de um zoneamento que dialogue com a realidade dos produtores. “Ninguém aqui é contra o meio ambiente. O que falta é clareza, orientação e apoio técnico. O produtor quer fazer certo, mas precisa de suporte. A atualização do zoneamento pode trazer esse equilíbrio.”



Durante a audiência, a fala de Grasielly Cristina de Andrade sintetizou o sentimento de esperança despertado pela presença da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolviento Sustentável da Alero no município. “Depois de tantos anos de silêncio, o Legislativo está vindo até nós. Isso nos dá esperança. É o início de um novo tempo para quem vive e produz nessa terra”.



Marcelo Lucas destacou que a atualização do ZSEE trará mais segurança jurídica e condições para que os produtores sigam trabalhando com tranquilidade. Já o agricultor Edson Borges de Medeiros acredita que a medida vai impulsionar a economia. “Rondônia é movida pela produção rural. Quando o pequeno produtor consegue plantar e colher, toda a cadeia econômica gira. O zoneamento precisa ser um aliado do nosso trabalho”, reforçou.



Foto: Reprodução/ALE-RO

O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste, Divino Borges, representando mais de 400 famílias filiadas, concluiu com um apelo:“A agricultura familiar será a mais beneficiada com a atualização do zoneamento. Essa audiência representa um passo importante para destravar a produção.”



A próxima audiência pública será realizada em Alta Floresta do Oeste, no dia 24 de abril. A Comissão de Meio Ambiente seguirá ouvindo a população nos demais encontros, que ocorrerão até junho em diferentes municípios do estado.



Texto: Ivanete Damasceno | Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO