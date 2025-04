Deputado Delegado Camargo é cotado para assumir a Vice-Presidência da Comissão de Pessoas com Deficiência na UNALE

Na última semana, em Brasília, o deputado estadual Delegado Camargo esteve na UNALE para articular a participação do parlamento rondoniense na vice-presidência da Comissão de Pessoas com Deficiência, uma escolha que reafirma o compromisso do parlamentar com a promoção da inclusão e defesa dos direitos das pessoas com deficiência em nosso país.



A função primordial da comissão é integrar as políticas públicas em nível estadual e servir como um elo de interlocução entre as pautas locais e as tramitações no Congresso Nacional.



Em um cenário onde a inclusão ainda luta por visibilidade e implementações eficazes, a posição de Camargo ganha especial relevância. Com sua experiência de legislar e seu histórico em defesa das políticas voltadas para pessoas com deficiência, ele é visto como um articulador essencial para promover um diálogo eficaz entre as diversas esferas de governo e a sociedade civil.



“A integração das políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência é crucial para que realmente possamos ver mudanças significativas na vida dessas pessoas. Rondônia assumir a vice-presidência dessa comissão é uma grande responsabilidade, mas também uma oportunidade imensa de fazer a diferença”, declarou o deputado.



A comissão planeja desenvolver uma série de ações que visam não apenas à discussão de leis e projetos, mas também ao acompanhamento e à fiscalização da aplicação dessas políticas em todos os estados brasileiros. "Não podemos nos limitar a criar leis; é essencial garantir que sejam efetivamente cumpridas e levem benefícios reais a quem mais precisa", enfatizou Camargo.



Além disso, a função de vice-presidente permitirá que o parlamento rondoniense atue como um canal de comunicação direto entre os desafios enfrentados nos estados e as decisões tomadas no âmbito nacional. Isso se torna ainda mais relevante considerando que muitas pautas que envolvem pessoas com deficiência frequentemente enfrentam obstáculos na tramitação legislativa.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar