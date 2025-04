Deputado Jean Oliveira e vereadora Tia Fia garantem capacitações da Elero para o município de Alta Floresta

Alta Floresta do Oeste vai receber novos cursos de capacitação profissional promovidos pela Escola do Legislativo de Rondônia (Elero). A inclusão do município na programação da instituição foi confirmada pelo diretor-geral da Elero, Dr. Welys Assis, após uma importante articulação da vereadora Elisângela Rack, popularmente conhecida como Tia Fia, e do deputado estadual Jean Oliveira, líder do governo na Assembleia Legislativa.



A reunião decisiva aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), na sede da Elero, em Porto Velho, onde Tia Fia esteve pessoalmente com o diretor Welys Assis para reforçar o pedido. A demanda busca ampliar as oportunidades de qualificação gratuita para os moradores do interior, promovendo inclusão social e desenvolvimento local. “Educação é uma ferramenta poderosa de transformação social. A interiorização da Elero é um compromisso nosso com o povo de Rondônia”, afirmou Welys Assis.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Para o deputado Jean Oliveira, investir na capacitação da população é fundamental para garantir um futuro mais promissor. “Nosso trabalho é justamente esse: aproximar as políticas públicas da nossa gente, principalmente onde há mais necessidade”, destacou o parlamentar.



A vereadora Tia Fia comemorou a conquista e reforçou seu compromisso com a educação no município. “Alta Floresta merece essas oportunidades. Vamos seguir lutando por mais avanços e parcerias que fortaleçam nossa cidade”, concluiu.





Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar