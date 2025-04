Lebrinha promove reunião com parlamentares bolivianos para debater interesses comuns dos dois países

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) será sede, na próxima terça-feira (15), de um encontro diplomático entre parlamentares brasileiros e bolivianos. A reunião é uma iniciativa da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), presidente da Frente Parlamentar Binacional Brasil/Bolívia, que articulou a visita com o objetivo de fortalecer os laços entre os dois países e ampliar a discussão de projetos estratégicos para a região de fronteira.



“É um encontro muito aguardado e que trará esclarecimentos necessários aos parlamentares dos dois países. Nosso objetivo é ampliar a discussão e expandir estes projetos, que beneficiarão milhares de pessoas”, destacou Gislaine Lebrinha.



A reunião acontecerá às 9h, no plenarinho 2 da Casa de Leis, e terá a presença do presidente da Alero, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), outras autoridades e convidados.



Estarão presentes os senadores bolivianos Walter Jesus Justiniano Martinez, Luis Adolfo Flores Roberts, Fernando Vaca Suárez e Ermenegildo Llavera Chusco, além das deputadas Raquel Rodrigues Chávez, Laura Luisa Nayar Sosa e Janira Román Matijasevich.



Entre os temas que serão abordados estão tratados bilaterais entre Brasil e Bolívia, geração de energia elétrica por meio da Usina de Jirau, a situação da construção da ponte binacional entre Guajará-Mirim e Guayaramerín, a alfândega de Costa Marques, além de outros assuntos de interesse comum.



A atuação da Frente Parlamentar Binacional, presidida por Gislaine Lebrinha, tem como objetivo fomentar o diálogo internacional e impulsionar soluções que impactam diretamente a população da região de fronteira.



Texto: Larissa Vieira | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar