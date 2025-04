A pedido da deputada Dra. Taissa, DNIT coloca pedras em trecho alagado da BR-425

Após a interdição de um trecho da BR-425 devido a fortes alagamentos, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) atendeu prontamente a uma solicitação da deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) e realizou a colocação de pedras e britas no km 30 da rodovia, nas proximidades do distrito de Araras.



A medida emergencial visa amenizar os impactos causados pelo acúmulo de água na pista, garantindo melhores condições de tráfego e segurança aos motoristas que utilizam diariamente a via. O trecho afetado apresentava dificuldades de acesso e colocava em risco a integridade dos usuários da rodovia.



“Recebemos muitos pedidos da população e lideranças locais, e imediatamente buscamos providências junto ao DNIT. A ação foi rápida, e agora a situação começa a melhorar. É uma solução paliativa, mas extremamente necessária neste momento crítico”, destacou a deputada Dra. Taíssa.



Moradores da região e condutores que dependem da BR-425 agradeceram a intervenção, destacando a importância da resposta rápida. A deputada reafirmou que continuará acompanhando de perto a situação da rodovia e cobrando medidas definitivas para os pontos que frequentemente sofrem com alagamentos.



Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar