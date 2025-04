Parlamentares destacam apoio do DNIT e DER nas ações contra alagamentos na BR-425

Lideranças da região de Nova Mamoré solicitaram à deputada estadual Lebrinha (União Brasil) a articulação junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para ações emergenciais na recuperação de trechos da RO-425. A iniciativa atende ao pedido do vereador Barroso, que relatou os impactos causados nos trechos dos Alagados e em desvios de linhas da zona rural. Também foi solicitado ao DER a manutenção dos desvios na região.



“Estamos atuando para resolver a situação dos pontos mais afetados. A rodovia é essencial para o dia a dia das famílias e produtores”, destacou a deputada Lebrinha, que tem acompanhado de perto o andamento das ações.



As intervenções contam com o apoio do DNIT e com a solicitação formal para que o DER atue reforçando os trabalhos. Os serviços iniciais já foram iniciados em alguns pontos, com o objetivo de garantir a segurança no tráfego e o acesso da população aos serviços essenciais da região.



A atuação conjunta entre vereadores, deputados e os órgãos responsáveis tem sido decisiva para que as melhorias aconteçam de forma rápida e eficaz.





Texto: Julia Cardoso | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar