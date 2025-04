DNIT inicia serviço emergencial da BR-425 após articulação da deputada Cláudia de Jesus

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou os trabalhos de levantamento do leito da BR-425, na altura do km 30, no distrito de Araras, em Nova Mamoré, após articulação da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) junto ao governo federal.



A ação emergencial foi motivada pelos constantes alagamentos que vinham isolando comunidades e comprometendo o tráfego entre Nova Mamoré, Guajará-Mirim e a fronteira com a Bolívia.



A deputada já havia encaminhado ofícios e uma indicação parlamentar solicitando a intervenção urgente. O trecho em questão foi apontado como crítico pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que chegou a desaconselhar o tráfego no local devido ao acúmulo de água. A deputada agradeceu ao governo federal pela atenção com Rondônia: “Esse resultado é fruto de diálogo. Agradeço ao governo federal que compreendeu a urgência da situação e fez essa ponte com o DNIT para que o povo não ficasse à mercê das chuvas”.



O vereador André do Sindicato (PT), de Guajará-Mirim, agradeceu a atuação da deputada e destacou a importância do diálogo com Brasília: “A Cláudia conseguiu abrir as portas no governo federal e sensibilizar o DNIT para atender essa demanda. É uma vitória para o povo da região.”



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar.