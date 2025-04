Tá na conta: Ezequiel Neiva confirma recurso para construção de piscina térmica na Apae de Colorado do Oeste

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) visitou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Colorado do Oeste para oficializar a liberação de R$ 830 mil para a construção de uma piscina térmica aquecida, atendendo a uma antiga demanda da unidade. A piscina terá como objetivo beneficiar aproximadamente 100 alunos da Apae, proporcionando melhorias significativas no tratamento terapêutico e nas atividades de fisioterapia, além de atender à população do município.



A solicitação da piscina partiu da voluntária da Apae, Dirce Nascimento, que identificou a necessidade entre os alunos. "É uma alegria enorme ver esse projeto se concretizando. Estamos há muito tempo esperando por essa piscina, que vai beneficiar não apenas nossos alunos, mas toda a comunidade. Para mim, é a realização de um sonho. Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva por atender a esse pedido tão importante", disse Dirce.



Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, o investimento representa um avanço importante para a cidade. É com muito orgulho que entregamos hoje essa ordem bancária no valor de R$ 830 mil para a construção da piscina térmica aquecida. Esse é um projeto que vai beneficiar diretamente cerca de 100 alunos da Apae de Colorado do Oeste. A piscina representa um sonho tanto para os alunos quanto para os professores e para a

população em geral, que sempre apoiou essa causa", afirmou Neiva.



Foto: Reprodução/ALE-RO Alunos da Apae agradeceram o deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Nilson Nascimento)



O professor da Apae, Silas de Castro Nascimento, que atua na instituição desde 2016, destacou a importância desse investimento. "A piscina será uma das melhorias mais significativas para os nossos alunos. Muitos deles necessitam de fisioterapia aquática para o desenvolvimento motor, e essa piscina será essencial para o progresso deles. A conversa com a Dirce e o deputado Ezequiel Neiva foi fundamental para concretizarmos esse projeto”, explicou Silas.



Além dos alunos da Apae de Colorado do Oeste, a nova estrutura beneficiará também outras pessoas que necessitam de fisioterapia, atendendo uma demanda que vai além dos alunos da instituição. “Este projeto é para todos que necessitam do sistema SUS e vai ajudar na recuperação de muitos. A piscina será uma ferramenta curativa, fundamental para o desenvolvimento locomotor, e será supervisionada por nosso quadro de fisioterapeutas, acrescentou Silas.



A presidente da Apae de Colorado do Oeste, Maria Teixeira de Souza, também se mostrou extremamente grata pelo apoio do deputado. Eu só tenho a agradecer ao deputado Ezequiel Neiva por essa grande conquista. A piscina será de grande importância para os nossos alunos, que dependem da fisioterapia aquática. Esta é uma benção para todos nós, e temos certeza de que vai trazer muitos benefícios. O dinheiro já está na conta, e em breve começaremos a obra. Minha gratidão ao deputado Ezequiel Neiva por essa grande ação, concluiu Maria.



Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Nilson Nascimento | Assessoria parlamentar