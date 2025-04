Laerte Gomes emite nota de pesar pelo falecimento do ex-vereador Darcy Augusto Tonza de Alvorada do Oeste

Parlamentar lamentou o falecimento do ex-vereador que foi seu líder na Câmara Municipal, no período em que foi prefeito de Alvorada do Oeste.



É com sentimento de profundo pesar que o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) lamenta o falecimento do ex-vereador, pioneiro de Alvorada do Oeste, aos 82 anos, ocorrido na madrugada de quinta-feira (10), no município.



“Sr. Darcy foi meu líder na Câmara Municipal de Alvorada do Oeste no mandato em que fui prefeito daquela cidade”, lembrou o deputado que registrou suas condolências a toda família e amigos pelo momento delicado de luto e despedida.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar