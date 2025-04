Laerte Gomes anuncia destinação de recursos para zerar fila de cirurgias eletivas em Ji-Paraná

Na manhã desta quinta-feira (10), em Ji-Paraná, o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Laerte Gomes (PSD) participou da coletiva de imprensa com o prefeito Affonso Cândido (PL) para apresentar o balanço dos 100 primeiros dias de governo.



Em seu pronunciamento durante o evento, realizado na sede da Prefeitura Municipal, no Palácio Urupá, o deputado destacou a dificuldade de um início de mandato e os desafios encontrados pelo prefeito Affonso assim que assumiu a administração do município.



“Além de enfrentar grandes desafios administrativos e financeiros, o inverno rigoroso que estamos atravessando, atrapalha e, às vezes, até impede o andamento de algumas ações em benefício do município”, lembrou o parlamentar.



No entanto, Laerte Gomes reforçou seu apoio ao mandato do prefeito Affonso Cândido e colocou a sua gestão na Alero, à disposição da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná.



“Na verdade, as ações positivas já estão começando a acontecer e, sem dúvida, nosso mandato está aberto para contribuir e ajudar no que for necessário para a administração municipal”, declarou Laerte.



Recursos



Ainda durante sua fala, o deputado anunciou a destinação de recursos voltados para a saúde do município. “O objetivo é zerarmos as filas das cirurgias eletivas em Ji-Paraná”, ressaltou o deputado que também comentou sobre as cirurgias ortopédicas.



“Dentre tantas outras ações que estamos trabalhando pela cidade de Ji-Paraná, essa questão das cirurgias ortopédicas também é uma delas, e posso dizer que, em breve, elas começarão a ser realizadas no município, que aliás, pode sempre contar com o nosso trabalho para avançarmos cada vez mais”, concluiu o deputado.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar