Deputada Dra. Taíssa participa das comemorações pelos 96 anos de Guajará- Mirim e destaca investimentos e compromisso com a população

Guajará-Mirim celebrou com grande entusiasmo seus 96 anos de emancipação político-administrativa nesta quinta-feira (10), em uma cerimônia marcada por homenagens, esporte, cultura e união. A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) esteve presente na solenidade realizada no pátio da Prefeitura Municipal, onde reforçou seu compromisso com o município e anunciou investimentos destinados às comemorações do aniversário da cidade.



As festividades começaram logo cedo, às 7h da manhã, com a realização da 1ª Corrida do 10 de Abril, que contou com percursos de 3km e 5km, envolvendo atletas locais e comunidade em um momento de celebração e integração. Na sequência, a cerimônia oficial contou com a apresentação musical da Escola Municipal Maria Liberty de Freitas, entrega de premiações aos vencedores da corrida, assinatura da ordem de serviço pelo Prefeito, para a construção do Portal da cidade e homenagens a empresas e comércios que há mais de 50 anos contribuem com o desenvolvimento de Guajará-Mirim.



Diversas autoridades participaram do evento, entre elas o prefeito Netinho, o vice- prefeito Ricardinho, a primeira-dama e secretária da Semtas, Laís Pinheiro, o prefeito de Nova Mamoré em exercício Sérgio Bermond, a primeira-dama do Estado e secretária da Seas, Luana Rocha, vereadores municipais, com destaque ao vereador Barrosão, além de representantes do Exército, Marinha, Polícia Militar e autoridades bolivianas. Escolas como Paul Harris, Paulo Saldanha, Irmã Maria Celeste e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar também marcaram presença com alunos e equipes gestoras.



Em sua fala, a deputada Dra. Taíssa Sousa destacou o simbolismo da data e a importância de valorizar as raízes do município. Ela enfatizou que Guajará-Mirim vive um novo momento, com mais dignidade e acesso à saúde, graças à união de esforços entre os poderes públicos e ao apoio do Governo do Estado. A deputada também reforçou seu laço afetivo com a cidade e se colocou à disposição como parceira da população.



“Guajará está escrevendo uma nova história. Hoje, quem antes precisava viajar 320 quilômetros até a capital para um atendimento de saúde, pode ser atendido aqui. Isso é dignidade, isso é cuidado. E quero dizer que não sou apenas uma deputada, sou parceira dessa terra. Tenho orgulho das nossas crianças, dos nossos professores e de todos que constroem essa cidade todos os dias”, declarou.



Além de sua participação na cerimônia, Dra. Taíssa anunciou a destinação de R$ 90 mil em emenda parlamentar para a Prefeitura de Guajará-Mirim, recurso que será utilizado na realização da programação especial do aniversário do município. As comemorações continuam no final de semana com apresentações culturais locais e a esperada atração nacional: o show do cantor Wanderley Andrade, que promete agitar a cidade e atrair grande público.



A deputada também aproveitou o momento para agradecer e homenagear o Exército Brasileiro, que tem presença ativa em ações sociais na cidade, e a Igreja Católica, pela sua contribuição histórica com o município. "Guajará-Mirim é o melhor lugar para viver, e com trabalho, respeito e união, vamos continuar construindo uma cidade cada vez melhor para todos. Contem comigo sempre! finalizou a parlamentar.





Texto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar