Elero se une à campanha SOS Ribeirinhos e vira ponto de solidariedade em Porto Velho

Atendendo ao pedido do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano, a Elero – Escola do Legislativo deu mais um passo em seu compromisso com a cidadania e a responsabilidade social. Nesta terça-feira, 08 de abril, o diretor-geral da Elero, Dr. Welys Assis, reuniu-se com o chefe da Defesa Civil Municipal, Dr. Marcos Berti, e com o Coronel Lindoval Rodrigues Leal, do Corpo de Bombeiros, para oficializar a adesão da instituição à campanha SOS Ribeirinhos, coordenada pela Prefeitura de Porto Velho.



Com a adesão, a Elero passa a atuar como ponto de apoio logístico, arrecadação de suprimentos e mobilização de voluntários, reforçando os esforços emergenciais em favor das famílias afetadas pela cheia do Rio Madeira.



“A solidariedade é um dever coletivo. A Elero, enquanto extensão da Assembleia Legislativa, coloca sua estrutura a serviço da população neste momento delicado”, afirmou o diretor Welys Assis.



A ação se soma às diversas iniciativas já promovidas pela campanha SOS Ribeirinhos, que busca reunir alimentos, água potável, roupas, materiais de higiene e limpeza para comunidades ribeirinhas em situação de vulnerabilidade.



Além do apoio logístico, a Elero pretende usar sua estrutura para conscientizar a população, incentivar doações e organizar ações voluntárias em apoio às famílias desabrigadas.



O gesto reforça o papel da Escola do Legislativo como agente de transformação social e humanitária, indo além da capacitação educacional e estendendo a mão aos que mais precisam.



“Neste momento, cada ajuda conta. E a Elero se transforma, oficialmente, em um ponto de solidariedade”, declarou o diretor.



A campanha segue em andamento e toda a população está convidada a participar. Doações podem ser entregues na sede da Escola do Legislativo, em Porto Velho.



Fonte e foto: Assessoria