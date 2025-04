Deputado Nim Barroso entrega trator para associação de produtores rurais em Machadinho D’Oeste

Um novo trator agrícola foi entregue pelo deputado estadual Nim Barroso (PSD) à Associação dos Pequenos Produtores Rurais Estrela Azul (ASPROEZA), no município de Machadinho D’Oeste (RO). Avaliado em R$ 279.500,00, o equipamento foi adquirido para reforçar a estrutura de trabalho dos produtores da região, trazendo mais força para o campo e mais dignidade para quem trabalha na agricultura familiar local. A entrega do maquinário aconteceu em clima de satisfação entre os produtores, que agora contam com mais apoio para aumentar a produtividade e melhorar as condições de trabalho no meio rural.



O investimento foi viabilizado por meio de recursos destinados pelo mandato do parlamentar, atendendo a uma solicitação das lideranças de Machadinho D’Oeste. De acordo com o deputado Nim Barroso, a destinação do trator atendeu a um pedido do vereador Fábio Toledo e da liderança comunitária Josiane Barbosa, que apresentaram a necessidade do equipamento para a associação ASPROEZA. “Identificamos junto com as lideranças locais a importância de equipar os pequenos produtores da região com ferramentas adequadas. Graças a essa parceria, hoje entregamos este trator que era tão aguardado pela comunidade”, explicou o deputado durante o evento de entrega.



“Esse trator vai fortalecer as atividades dos nossos produtores rurais, garantindo mais dignidade e melhores condições de trabalho no campo. Investir na agricultura familiar significa gerar renda, promover desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida das famílias do meio rural,” afirmou Nim Barroso ao destacar a importância do equipamento para Machadinho D’Oeste.



Foto: Reprodução/ALE-RO



A associação ASPROEZA atende dezenas de famílias no distrito de Tabajara, zona rural de Machadinho D’Oeste. Com o novo equipamento, os agricultores poderão preparar a terra com mais eficiência, agilizar o plantio e o transporte de insumos, além de reduzir custos operacionais. Fábio Toledo, vereador do município, celebrou a conquista ao lado da comunidade: “Este é um ganho enorme para os produtores. É gratificante ver o trabalho em conjunto resultando em benefícios reais para quem vive da agricultura”, comentou o vereador, ressaltando a atuação do deputado na destinação de recursos para o setor. A liderança local Josiane Barbosa, que intermediou o contato entre a associação e o gabinete do deputado, também agradeceu pela realização do compromisso: “Quando unimos forças em prol do bem comum, quem ganha é a população. Esse trator era um sonho antigo dos produtores e agora é realidade”, disse Josiane.



Ao final da entrega, Nim Barroso reforçou seu compromisso com a agricultura familiar e o desenvolvimento rural de Rondônia. O deputado destacou que continuará trabalhando em parceria com as lideranças municipais para viabilizar investimentos que valorizem o homem do campo. “Meu mandato segue à disposição para apoiar iniciativas que tragam melhorias concretas às comunidades rurais. Fortalecer a agricultura familiar é fortalecer a economia e o futuro do nosso estado”, concluiu Nim Barroso, reafirmando seu empenho em prol dos produtores rurais de Rondônia.



Texto e foto: Assessoria Parlamentar