Deputado Delegado Camargo promove roda de conversa com famílias atípicas em Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho

Em apoio às famílias atípicas de Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho, o deputado estadual Delegado Camargo promoveu, na última quarta-feira (9), uma roda de conversa para discutir questões relacionadas às neurodivergências e fortalecer a rede de apoio às famílias. O evento foi realizado com a presença da equipe do parlamentar, que representou o gabinete no encontro.



A iniciativa teve como objetivo criar um espaço de acolhimento, onde mães, pais e familiares pudessem compartilhar experiências, esclarecer dúvidas e trocar informações sobre os desafios diários enfrentados no cuidado de pessoas com deficiência.



Durante o encontro, cada participante teve a oportunidade de relatar suas vivências e apresentar sugestões de ações que possam contribuir para o fortalecimento da inclusão e do atendimento especializado na região. A roda de conversa também proporcionou a criação de uma rede de apoio mútua entre as famílias.



Delegado Camargo, que é pai atípico e defensor ativo das pautas relacionadas à inclusão e acessibilidade, reafirmou seu compromisso com a causa:

"Ouvir as famílias e entender suas necessidades é fundamental para construir políticas públicas mais justas e eficazes. Continuaremos trabalhando para garantir que a voz das famílias atípicas seja respeitada e atendida", destacou o deputado.



A ação integra uma série de iniciativas desenvolvidas pelo parlamentar em diversas regiões de Rondônia, com foco no fortalecimento das políticas de inclusão social e no apoio às pessoas com deficiência e suas famílias.

Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar