Tá na conta: Ezequiel Neiva anuncia investimentos para reforma da Escola Bom Futuro em Machadinho do Oeste

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou a liberação de R$ 1.545.936,87 para a reforma completa da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Bom Futuro, localizada em Machadinho do Oeste. O valor já foi depositado na conta da prefeitura do município, que será responsável pela execução das obras. A solicitação atende os pedidos dos vereadores João Carlos (PP) e Reginaldo Batista (MDB).



O recurso será utilizado para melhorar a infraestrutura da escola, proporcionando um ambiente mais moderno e adequado para os alunos e professores. A iniciativa tem como objetivo garantir melhores condições de ensino e aprendizagem, um compromisso do deputado estadual Ezequiel Neiva com a educação da região.



“Com essa reforma, a expectativa é que a escola, que atende a centenas de crianças da região, possa oferecer um espaço ainda mais adequado para o desenvolvimento educacional e o bem-estar dos estudantes. O investimento é um reflexo do compromisso com a educação e o futuro das próximas gerações em Machadinho do Oeste”, destacou Ezequiel Neiva.



Foto: Reprodução/ALE-RO Escola Bom Futuro passará por reforma geral com investimento de Ezequiel Neiva (Foto: Assessoria parlamentar)



O diretor da Escola Bom Futuro, Sérgio Carlos Viana Coelho, também se manifestou sobre a disponibilização do investimento para a unidade. “Agradeço imensamente ao deputado Ezequiel Neiva pelo recurso disponibilizado. Isso nos permitirá oferecer uma nova realidade para nossos alunos e professores, assegurando que o processo de aprendizagem seja cada vez mais eficiente e digno”, afirmou o diretor.



O parlamentar ressaltou o empenho dedicado à educação do município. “Em nosso mandato, temos dado atenção especial à educação, visando sempre proporcionar as melhores condições de aprendizagem para os alunos e um ambiente de trabalho mais adequado para os professores, com o objetivo de fortalecer o setor em Machadinho do Oeste”, encerrou Ezequiel Neiva.



Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Assessoria parlamentar