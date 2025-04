Prefeito destaca trabalho do deputado Jean Mendonça na execução de obras de iluminação pública no trecho da RO-383, em Rolim de Moura

O prefeito Aldo Júlio e o vice-prefeito Alcides Rosa vistoriaram as obras de iluminação pública no trecho urbano da RO-383 (Linha 184), saída para Santa Luzia, e destacaram o trabalho do deputado Jean Mendonça (PL) na liberação de R$ 400 mil para a execução do projeto. A prefeitura entrou com a contrapartida e a execução da obra foi licitada e contratada pela administração municipal. A obra incluiu a instalação de mais de 20 postes de LED no trecho que dá acesso à Faculdade Farol.



De acordo com o prefeito Aldo Júlio, a melhoria na iluminação atende a uma antiga demanda da comunidade, especialmente dos acadêmicos da Faculdade Farol, localizada no trajeto. "Essa conquista reflete o compromisso da nossa gestão em parceria com o deputado Jean Mendonça, trazendo mais segurança e qualidade de vida para quem circula nesta localidade, afirmou.



O vice-prefeito Alcides Rosa ressaltou a importância da parceria com o parlamentar, que já destinou recursos para saúde, agricultura, educação e infraestrutura no município e no distrito de Nova Estrela. Agradecemos ao deputado por viabilizar também a iluminação em Nova Estrela, demonstrando seu compromisso com o nosso município, disse.



O deputado Jean Mendonça agradeceu ao prefeito Aldo Júlio e ao vice Alcides Rosa pela colaboração e reconheceu a atuação do Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende, pela agilidade na viabilidade do projeto. Esse é mais um exemplo do trabalho que realizamos em parceria com o governador Coronel Marcos Rocha, atendendo às demandas da população e melhorando a qualidade de vida de todos, declarou.





Texto: Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar