Cirone assegura recursos para Abrigo Vira Lata Vira Amor

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) assegurou R$ 50 mil, por meio de emenda parlamentar, para a Associação Vira Lata Vira Amor, do município de Cacoal, atendendo a pedido da entidade e da vereadora Nice Condaque (União Brasil). Os recursos devem ser liberados dentro de cerca de 90 dias. O abrigo de animais iniciou suas atividades há sete anos, quando um pequeno grupo de pessoas se reuniu, pelo aplicativo whatsApp, para ajudar cães de rua da cidade.

Segundo a presidente Carmen Rey de Tsunosse, a Vira Lata Vira Amor já conseguiu resgatar aproximadamente 2 mil animais na cidade, entre cães e gatos, proporcionando-lhes uma segunda chance, por meio da adoção responsável. Carmen afirmou que a entidade alcançou avanços significativos esse ano, com o encaminhamento da emenda parlamentar, para atender as necessidades do abrigo, além da viabilização do programa Castra + para Cacoal, que segundo ela, é uma iniciativa essencial para o controle populacional e o bem estar dos animais. “Estamos muito felizes e gratos pelo apoio do deputado Cirone Deiró ao abrigo e à causa animal em nosso município”, disse.

A representante da entidade afirmou que o comprometimento de um deputado com a causa, faz toda a diferença, assegurando recursos e políticas públicas que impactam diretamente a vida dos animais e da comunidade. “Estamos ansiosos e acreditamos que essa parceria renderá grandes frutos, fortalecendo o cuidado com nossos animais”, disse.

De acordo com a presidente, a Prefeitura também tem sido parceira da Vira Lata Vira Amor, cedendo o espaço onde hoje funciona o abrigo. A entidade conta ainda com o apoio da vereadora Nice Condaque, que segundo Carmem, tem se dedicado ativamente à busca de recursos para o abrigo e por políticas públicas para a causa animal no município. “Somos imensamente gratos pelo apoio da vereadora, pois, depois de muitos anos, finalmente temos uma representante com quem podemos contar, que está ao nosso lado por avanços concretos nessa causa tão importante”, afirmou.



Desafios



Atualmente a associação mantém o projeto com colaboradores voluntários, além de doações da população e de recursos arrecadados com a realização de eventos, como bazar de roupas, sebo de livros e arraiás. No entanto, o abrigo enfrenta desafios significativos, como a falta de um número de voluntários o suficiente para cobrir todas as demandas diárias e uma dívida adquirida com clínicas veterinárias, em virtude de custos de resgates, tratamentos e medicações.

A presidente explicou também, que a população cobra bastante do abrigo, pois não há nenhum outro órgão ou entidade na cidade que realize o trabalho de resgate e acolhimento de animais abandonados. “Seguimos firmes em nossa missão, mas precisamos de apoio para continuar salvando vidas”, disse.



