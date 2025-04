Assembleia homenageia defensores da igualdade racial por iniciativa da deputada Cláudia de Jesus

A luta contra o racismo ganhou destaque na Assembleia Legislativa de Rondônia durante Sessão Solene conduzida pela deputada Cláudia de Jesus (PT), que celebrou o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial e homenageou 115 pessoas engajadas na promoção da igualdade racial.



Realizada na tarde de quarta-feira (9), no auditório Deputado Amizael Gomes da Silva, a solenidade foi marcada por discursos emocionados, entrega de Votos de Louvor e reafirmação do compromisso com políticas públicas de enfrentamento ao racismo no estado. A iniciativa atendeu à solicitação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Cepir), reconhecendo lideranças que atuam nos mais diversos setores da sociedade.



Durante seu discurso, a deputada Cláudia de Jesus destacou a importância da escuta ativa às organizações sociais e celebrou a aprovação da Lei nº 5.732/2024, de sua autoria, que institui cotas raciais em concursos públicos estaduais.

Foto: Reprodução/ALE-RO





“Nosso trabalho é combater todo tipo de discriminação para vivermos numa sociedade mais igualitária. Me sinto honrada por ter abraçado essa luta junto com o Cepir e aprovado essa lei tão importante. Ainda temos muito a fazer, mas cada passo é fundamental”, afirmou.



Falas antirracistas



Entre os homenageados, estavam ativistas, professores, líderes religiosos, defensores públicos e representantes de movimentos sociais. A diversidade foi ressaltada como um dos pontos fortes da iniciativa.“Essa lista representa a pluralidade de Rondônia. Temos aqui negros, brancos, indígenas, religiosos de diversas crenças, todos unidos por um estado mais justo”, afirmou Fábio Roberto, defensor público e presidente do Cepir.



Antonio Neto, ex-presidente do Conselho, relembrou que a política de cotas raciais em concursos é uma demanda antiga do movimento.“Essa é uma luta que vem desde 2016 e que só se concretizou agora com o apoio decisivo da deputada Cláudia de Jesus. Mas não vamos parar. Queremos núcleos especializados para investigar crimes raciais, mais apoio aos conselhos municipais e políticas efetivas de proteção às vítimas”, pontuou.



A coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, Rosa Negra, chamou a atenção para o alarmante índice de racismo em Rondônia. “Rondônia é o segundo estado com mais casos de racismo do Brasil, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Isso se reflete na violência contra nossos corpos, na exclusão institucional e na falta de acesso à saúde, educação e dignidade. Combater o racismo exige coragem, vontade política e orçamento”, declarou.



A sessão também serviu como espaço de cobrança por ações concretas dos gestores públicos. Os participantes reforçaram a necessidade de mais representatividade, de escuta ativa dos conselhos de igualdade racial e de investimento em educação com metodologia pedagógica antirracista.



“É preciso tratar essa pauta com a seriedade que ela merece. Precisamos sair das palavras e partir para ações. Essa solenidade foi um marco, mas ela precisa gerar desdobramentos reais na vida da população negra rondoniense”, concluiu Cláudia de Jesus.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Fotos: Fabrícia Lopes e Francisco Costa | Assessoria Parlamentar