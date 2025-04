Deputado Alan Queiroz solicita a recuperação da RO-377, em São Francisco do Guaporé

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) apresentou indicação ao Governo de Rondônia solicitando, com máxima urgência, a recuperação da RO-377, estrada que liga a BR-429 ao distrito de Porto Murtinho, em São Francisco do Guaporé. O trabalho que deve ser realizado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), inclui patrolamento, encascalhamento, elevação de trechos alagadiços, substituição de bueiros e pontes, além da abertura de valas para escoamento das águas pluviais.



A demanda surge diante da expansão de pequenas propriedades rurais na região, o que torna essencial a manutenção da via para garantir a segurança dos moradores e o escoamento da produção agropecuária. Segundo o parlamentar, a situação atual da estrada compromete não só o tráfego de veículos, mas também o acesso de alunos da rede municipal às escolas e o transporte de produtos agrícolas. A solicitação foi reforçada pelo ex-vereador e representante local Alan do Porto, que encaminhou ao gabinete do deputado o pleito de moradores da comunidade.



"Recebi esse pedido diretamente das famílias de Porto Murtinho, que enfrentam sérias dificuldades para escoar sua produção e garantir o transporte dos seus filhos até a escola. É inadmissível que uma região produtiva como essa continue isolada por falta de infraestrutura. Estou lutando para que o Governo do Estado atenda essa demanda com urgência", afirmou o deputado Alan Queiroz.



A proposta segue agora para avaliação do Governo de Rondônia e do DER. A expectativa é de que as obras sejam incluídas na programação com prioridade, diante da urgência apontada pelos moradores e reforçada pelo parlamentar.



Texto: Ian Machado | Jornalista

Foto: Pablo Henrique | Assessoria Parlamentar