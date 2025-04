Deputado Alex Redano destina R$ 200 mil para a FICOP e recebe presidente da Associação Comercial de Pimenta Bueno

A Feira Industrial e Comercial de Pimenta Bueno e Região (FICOP) ganha reforço importante para sua realização em 2025. O presidente da Assembleia Legislativa deputado Alex Redano (Republicanos), anunciou a destinação de R$ 200 mil por meio de emenda parlamentar para apoiar a estruturação do evento, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de julho.



A reunião para confirmação do apoio aconteceu nesta quinta-feira 09, e contou com a presença do presidente da Associação Comercial e Industrial de Pimenta Bueno (ACIPB), Edmar Cosmo, e do empresário Valteir Cruz, importante liderança do setor produtivo local.



“A FICOP é uma vitrine da força econômica de Pimenta Bueno e de toda a região. Essa emenda representa nosso compromisso com o desenvolvimento local, com o empreendedorismo e com a geração de oportunidades para a população”, destacou o deputado Alex Redano.



O presidente da ACIPB, Edmar Cosmo, fez questão de agradecer pessoalmente ao parlamentar. “Queremos fazer um agradecimento muito especial ao deputado Alex Redano por esse apoio fundamental à nossa feira. A FICOP movimenta nossa economia, valoriza o comércio e a indústria, e esse recurso será essencial para que possamos realizar um evento à altura do nosso município”, afirmou.



Presente no encontro, o empresário Valteir Cruz ressaltou o impacto direto da feira para o setor produtivo: “A FICOP representa crescimento, inovação e negócios. Esse apoio do deputado Redano mostra sensibilidade e compromisso com quem empreende e gera empregos em Pimenta Bueno”.



Com a expectativa de reunir dezenas de expositores, atrações culturais e milhares de visitantes, a FICOP 2025 se consolida como um dos maiores eventos econômicos do interior de Rondônia.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Fotos: Tadeu Redano | Assessoria Parlamentar