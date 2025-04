Ezequiel Neiva reforça apoio ao debate público sobre zoneamento socioeconômico ecológico em Cerejeiras

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) participará nesta quinta-feira (10), às 19 horas, da audiência pública que discutirá a atualização da 3ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE). O evento é promovido pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) e tem como objetivo ampliar o diálogo de forma itinerante com a população sobre o novo zoneamento do estado.



A audiência pública visa garantir que o ZSEE reflita a realidade local, equilibrando a produção, a preservação ambiental e os direitos das comunidades tradicionais. O debate será uma oportunidade para ouvir as necessidades e sugestões dos diversos setores da sociedade, como produtores, técnicos, entidades ambientais e representantes do Governo, buscando um modelo de zoneamento que promova o desenvolvimento sustentável.



Ezequiel Neiva destacou a importância do evento e o trabalho do presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado estadual Ismael Crispin (MDB), ao promover um debate amplo, que inclua diferentes regiões de Rondônia. "É essencial que a sociedade esteja envolvida nesse processo, e fico feliz pelo presidente Crispin por iniciar esse debate pelo município de Cerejeiras, um município importante para o nosso estado. O objetivo é ouvir todos os setores para garantir que a atualização do zoneamento seja feita de forma equilibrada, respeitando tanto o desenvolvimento econômico quanto a preservação ambiental", afirmou o deputado.



O parlamentar também ressaltou a relevância da audiência pública para o desenvolvimento da região de Cerejeiras, que recentemente teve suas potencialidades apresentadas na 2ª edição da Agrocom (Feira Agropecuária de Cerejeiras). "Este é um momento oportuno para discutirmos como aprimorar o trabalho que está sendo feito, especialmente para garantir segurança jurídica aos nossos produtores rurais. Queremos um zoneamento que favoreça o crescimento da agricultura, mas que também proteja o meio ambiente e respeite as comunidades tradicionais", afirmou Ezequiel Neiva.



Texto e foto: Alexandre Almeida I Jornalista