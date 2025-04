Deputado Laerte Gomes entrega veículo zero km para atender setor do esporte em Pimenta Bueno

Uma maratona de compromissos marcou a terça-feira (9) do primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Laerte Gomes (PSD). O parlamentar deu início a sua agenda no município de Espigão do Oeste, onde, ao lado da vereadora Nadja Lagares (Republicanos) e do ex-vereador Décio Lagares fez uma visita ao frigorífico Globoaves para tratar da RO-387, a Rodovia Deputada Estadual Lúcia Tereza.



“Estivemos com o Valcir Delazari, gerente da Globoaves em Espigão e falamos da nossa preocupação com a segurança em relação ao fluxo de caminhões da empresa e juntos, inclusive com o DER, vamos alinhar um estudo para ver a possibilidade da duplicação ou do alargamento da rodovia e quem sabe, a implantação de uma rotatória em frente a Globoaves, que é um o ícone na avicultura na Região Norte e muito importante para economia local”, ressaltou o parlamentar.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Em seguida, na Câmara Municipal, o deputado participou da reunião sobre o Abril Azul, o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista (TEA). “Assunto importante para debatermos sobre políticas públicas que contribuam com o tema”, citou Laerte.



O deputado também se reuniu com o prefeito de Espigão D’Oeste, Professor Weliton (PL), com quem conversou sobre parcerias futuras para atender demandas do município.



“Bons diálogos são sempre animadores e junto com várias lideranças podemos dizer que vem trabalho pela frente. Também concedemos entrevistas à Rádio Top 91.3 FM e fechamos nossa passagem em Espigão visitando meu querido amigo, pastor Geraldo Barbosa. Quero registrar meus agradecimentos a todos que nos acompanharam em nossos compromissos e pela receptividade de sempre”, declarou o deputado.

Foto: Reprodução/ALE-RO



Já em Pimenta Bueno, ao lado da vice-prefeita, Marciane Stocco (PSD), o parlamentar esteve na Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Linha 21 (Aprovin), para a entrega de implementos agrícolas e na Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Ampib), onde fez a entrega de um carro zero km para atender solicitação do ex-vereador, Cássio Ribeiro, atual secretário Municipal de Relações Institucionais, também presente nas entregas junto a demais lideranças e representantes do esporte local.



Para encerrar suas atividades no município, o deputado concedeu entrevista na Rede TV, ao apresentador Josafá Xavier para falar de suas ações e mandato e visitou o Instituto Zanoli, onde se reuniu com o presidente, Davi Zanoli para articular a viabilização de emendas parlamentares para 2025.



“Esse é o nosso trabalho, atender as mais diversas áreas, do setor produtivo ao esporte. Nossa missão é trazer respostas às nossas parcerias de trabalho que sempre geram bons frutos para nossos municípios. Agradeço a todos que também estiveram conosco durante nossa agenda em Pimenta Bueno. Seguimos juntos para avançarmos cada vez mais”, concluiu o deputado.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar